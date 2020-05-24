Как обеспечить в парке соблюдение дистанции — в Нью-Йорке придумали решение

Однако важно понимать, что смягчение карантинных ограничений не означает, что можно пренебрегать мерами безопасности: важно носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.
Как же ее обеспечить?
А вот как: администрация парка нанесла на траве специальные белые разметки, которые граждан разрешается разместиться, не представляя при этом угрозу для окружающих.
Судя по всему, данные меры оказались эффективными: на кадрах видно больше количество отдыхающих, которые при этом соблюдают правила социальной дистанции.
По последним данным, в США выявлено свыше 1,62 миллиона случаев заболевания COVID-19, скончались более 97 тысяч человек.
Сегодня вышел свежий выпуск американской газеты New York Times, на первой полосе редакция напечатала список жертв коронавируса в стране.
В нем — тысячи имен скончавшихся, которыми, как утверждает издание, конечно, нельзя измерить влияние COVID-19 на США, однако это не просто имена в списке.
"Это были мы", — написано в подзаголовке.