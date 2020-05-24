Как обеспечить в парке соблюдение дистанции — в Нью-Йорке придумали решение

По всему миру постепенно смягчают карантинные ограничения. Это происходит и в США. Так, знаменитый "Домино-парк" в Нью-Йорке вновь открыл двери для любителей погулять и погреться под лучами солнца.

Однако важно понимать, что смягчение карантинных ограничений не означает, что можно пренебрегать мерами безопасности: важно носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.

Как же ее обеспечить?

А вот как: администрация парка нанесла на траве специальные белые разметки, которые граждан разрешается разместиться, не представляя при этом угрозу для окружающих.

Судя по всему, данные меры оказались эффективными: на кадрах видно больше количество отдыхающих, которые при этом соблюдают правила социальной дистанции.

По последним данным, в США выявлено свыше 1,62 миллиона случаев заболевания COVID-19, скончались более 97 тысяч человек.

Сегодня вышел свежий выпуск американской газеты New York Times, на первой полосе редакция напечатала список жертв коронавируса в стране.

В нем — тысячи имен скончавшихся, которыми, как утверждает издание, конечно, нельзя измерить влияние COVID-19 на США, однако это не просто имена в списке.

"Это были мы", — написано в подзаголовке.