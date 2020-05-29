Попытка запуска первого пилотируемого корабля Илона Маска в США - видео

В эти часы вся Америка, да и мир, смотрели прямую трансляцию на YouTube-канале NASA. Смотрите видео, как это было!

Долгожданный запуск космического корабля Crew Dragon в США не состоялся из-за погодных условий.

"Все хорошо, кроме погоды, но и погода, кажется, движется в правильном направлении",— заявил голос за кадром за 43 минуты и 13 секунд до момента старта.

Запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска в США отложен >>

В эти часы вся Америка, да и мир, смотрели прямую трансляцию на YouTube-канале NASA.

Следующая попытка старта намечена на 30 мая, а пока астронавты, дважды протестированные на COVID-19, вновь отправятся на карантин.