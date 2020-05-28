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Запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска в США отложен

Запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска в США отложен

© AFP 2018 / JOEL KOWSKY
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200528/14227736/Zapusk-pervogo-pilotiruemogo-korablya-Ilona-Maska-v-SShA-otlozhen.html

Следующая попытка старта намечена на 30 мая, а пока астронавты, дважды протестированные на COVID-19, вновь отправятся на карантин.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Запуск космического корабля Crew Dragon не состоялся из-за погодных условий, сообщается на официальном сайте.

"Все хорошо кроме погоды, но и погода, кажется, движется в правильном направлении",— заявил голос за кадром за 43 минуты и 13 секунд до момента старта.

В эти часы вся Америка, да и мир, смотрели прямую трансляцию на YouTube-канале NASA.

Следующая попытка старта намечена на 30 мая, а пока астронавты, дважды протестированные на COVID-19, вновь отправятся на карантин.

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Напомним, Полет Crew Dragon с астронавтами-испытателями Дугласом Херли и Робертом Бенкеном должен был воскресить американскую пилотируемую космонавтику.

Теги:
космонавты, Илон Маск, Космос, Америка, США, США



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