Российские истребители вновь перехватили американский самолет-шпион — видео

Многоцелевые истребители Су-35 перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A, который летел над восточным побережьем Средиземного моря и пытался приблизиться к побережью Сирии.
Между тем, это уже третий подобный случай за два месяца, когда американские самолеты-шпионы пытаются приблизиться к российским военным объектам на территории Сирии, а истребители ВКС РФ их отгоняют.
В Минобороны России в ответ на претензии США заявили, что все полеты военной авиации проходят в строгом соответствии с международными правилами.