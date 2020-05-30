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Российские истребители вновь перехватили американский самолет-шпион — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200530/14252338/Rossiyskie-istrebiteli-vnov-perekhvatili-amerikanskiy-samolet-shpion--video.html

Это уже третий подобный случай за два месяца, когда американские самолеты-разведчики пытаются приблизиться к российским военным объектам на территории Сирии, а истребители ВКС РФ не дают им сделать это.

Многоцелевые истребители Су-35 перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A, который летел над восточным побережьем Средиземного моря и пытался приблизиться к побережью Сирии. 

Сверхманевренный истребитель Су-35С
Минобороны РФ
Су-35 перехватил самолет-разведчик США у берегов Сирии: что ищут американцы?
После инцидента, который длился более часа, американское командование обвинило пилотов ВКС России в небезопасном маневрировании и воздушном хулиганстве. По словам представителей ВМС США, Су-35 находились очень близко по обе стороны от Poseidon и мешали ему маневрировать.

Между тем, это уже третий подобный случай за два месяца, когда американские самолеты-шпионы пытаются приблизиться к российским военным объектам на территории Сирии, а истребители ВКС РФ их отгоняют.

В Минобороны России в ответ на претензии США заявили, что все полеты военной авиации проходят в строгом соответствии с международными правилами.

Теги:
безопасность, Су-35, Истребитель, Сирия, Россия, США



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