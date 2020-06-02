Как в США вину за погромы "свалили" на Россию - видео

В Америке эксперты предположили участие в беспорядках "русских агентов".
В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, сказав, что протесты в Америке — это их внутреннее дело, но каждую новую проблему Соединенные Штаты пытаются подать как "каким-то образом мотивированную Россией".
Захарова резко ответила на заявления о "причастности" России к протестам в США >>
Беспорядки в некоторых городах США вспыхнули после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
После начала протестов четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.