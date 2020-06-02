Как в США вину за погромы "свалили" на Россию - видео

Погромы в США продолжаются, но вину "сваливают" на Россию. Все самое важное - смотрите в нашем видео!

В Америке эксперты предположили участие в беспорядках "русских агентов".

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, сказав, что протесты в Америке — это их внутреннее дело, но каждую новую проблему Соединенные Штаты пытаются подать как "каким-то образом мотивированную Россией".

Захарова резко ответила на заявления о "причастности" России к протестам в США >>

Беспорядки в некоторых городах США вспыхнули после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

После начала протестов четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.