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Как в США вину за погромы "свалили" на Россию - видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200602/14271707/Kak-v-SShA-vinu-za-pogromi-svalili-na-Rossiu-video.html

Погромы в США продолжаются, но вину "сваливают" на Россию. Все самое важное - смотрите в нашем видео!

В Америке эксперты предположили участие в беспорядках "русских агентов". 

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, сказав, что протесты в Америке — это их внутреннее дело, но каждую новую проблему Соединенные Штаты пытаются подать как "каким-то образом мотивированную Россией".

Захарова резко ответила на заявления о "причастности" России к протестам в США >>

Беспорядки в некоторых городах США вспыхнули после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

После начала протестов четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Теги:
Россия, Россия, беспорядки, США, США, видеоролик, Видео



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