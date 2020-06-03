"Мы вас любим": в США полицейский встал на колени перед протестующими - видео

Один из полицейских в солнечном штате решил воспользоваться случаем и встал на колени перед людьми, которые вышли на улицы. Смотрите видео!

В Калифорнии несколько полицейских вышли к протестующим и обратились к ним, один из стражей порядка даже опустился на колени и обнял одного из демонстрантов.

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Беспорядки в некоторых городах США вспыхнули после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

В Интернете появились кадры, на которых видно, что на Флойда надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею.

На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

После начала беспорядков четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

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