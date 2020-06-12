Истребители США сопроводили российские Ту-95МС над нейтральными водами — видео

Ракетоносцы ВКС РФ совершали плановый полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

Истребители F-22 ВВС США поднялись в воздух для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95МС у границы РФ и Соединенных Штатов Америки.

Полет четырех бомбардировщиков ВКС России проходил по планам и состоялся над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

"Взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США", — сообщили в оборонном ведомстве.

Дальняя авиация России регулярно совершает полеты Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, всегда. Они проходят в строгом соответствии с международными правилами.