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Истребители США сопроводили российские Ту-95МС над нейтральными водами — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200612/14330013/Istrebiteli-SShA-soprovodili-rossiyskie-Tu-95MS-nad-neytralnymi-vodami--video.html

Ракетоносцы ВКС РФ совершали плановый полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

Истребители F-22 ВВС США поднялись в воздух для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95МС у границы РФ и Соединенных Штатов Америки.

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Полет четырех бомбардировщиков ВКС России проходил по планам и состоялся над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

"Взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США", — сообщили в оборонном ведомстве.

Дальняя авиация России регулярно совершает полеты Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, всегда. Они проходят в строгом соответствии с международными правилами.

Теги:
Ту-95МС, Видео, Россия, США, Истребитель



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