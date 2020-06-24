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Юбилейный парад Победы на Красной площади в Москве — прямая трансляция
В центре российской столицы 24 июня пройдет военный парад в честь 75-й годовщины победы над фашистской Германией.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=30549325&type=mp4
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PT1S
2020-06-24T11:32Z
В центре российской столицы 24 июня пройдет военный парад в честь 75-й годовщины победы над фашистской Германией.
Парад включит в себя марш всех родов войск, демонстрацию военной техники, а также авиационную часть.
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Sputnik / Ramil Sitdikov
Вечером, в 21.00, на Мамаевом кургане в Волгограде начнется грандиозный концерт с участием Юрия Башмета, Дениса Мацуева, Игоря Бутмана, Хиблы Герзмавы, Ильдара Абдразакова и других известных артистов. Действо пройдет у подножия монумента "Родина-мать зовет!"
, который торжественно откроют после реставрации.
Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершатся праздничным салютом на Лужнецкой набережной в Москве. Залпы начнут греметь с 23.00.