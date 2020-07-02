Поправки к Конституции РФ: как россияне голосовали в ближнем зарубежье — видео

Первого июля прошел основной и заключительный день общероссийского голосования по внесению поправок в Основной закон страны.

Возможность обозначить свою позицию имели граждане не только внутри страны, но и за ее пределами. Избирательные участки работали в том числе в Узбекистане, Армении, Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Абхазии, Молдове, странах Балтии.

В Ташкенте проголосовать можно было в российском посольстве. Уже известно, что за внесение поправок выступили 1 054 человека, против высказались 212 граждан РФ. Шесть бюллетеней были признаны недействительными.

Как сообщил зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев, предварительные итоги общероссийского голосования будут представлены в полдень 2 июля.

Согласно данным после обработки 99,9% протоколов, за принятие поправок проголосовали 77,93% россиян, против — 21,26%.