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Поправки к Конституции РФ: как россияне голосовали в ближнем зарубежье — видео

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Sputnik/RUPTLY
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200702/14458230.html

Первого июля прошел основной и заключительный день общероссийского голосования по внесению поправок в Основной закон страны.

Возможность обозначить свою позицию имели граждане не только внутри страны, но и за ее пределами. Избирательные участки работали в том числе в Узбекистане, Армении, Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Абхазии, Молдове, странах Балтии.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин — россиянам: поправки к Конституции вступят в силу только при вашем одобрении
В Ташкенте проголосовать можно было в российском посольстве. Уже известно, что за внесение поправок выступили 1 054 человека, против высказались 212 граждан РФ. Шесть бюллетеней были признаны недействительными. 

Как сообщил зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев, предварительные итоги общероссийского голосования будут представлены в полдень 2 июля. 

Согласно данным после обработки 99,9% протоколов, за принятие поправок проголосовали 77,93% россиян, против — 21,26%.

Теги:
россияне, политика, Конституция РФ, Россия



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