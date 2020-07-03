Глава МИД РФ представил нового руководителя Россотрудничества

Евгений Примаков – журналист-международник, долгое время работал под псевдонимом Евгений Сандро. В 2018 был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова главой Россотрудничества. До этого назначенец был членом комитета Государственной думы по международным делам.

Новый руководитель агентства - внук советского и российского дипломата, бывшего министра иностранных дел и председателя правительства России Евгения Примакова.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров представил главу Россотрудничества. Дипломат назвал Евгения Примакова человеком известным.

"Человек он известный, журналист с большим стажем, в том числе с опытом работы в горячих точках", - отметил глава ведомства на встрече с журналистами.

Фрагмент выступления российского министра - в нашем видео.