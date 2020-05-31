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В России утвердили первый препарат от COVID-19 с доказанной эффективностью

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200531/14256020/V-Rossii-utverdili-pervyy-preparat-ot-COVID-19-s-dokazannoy-effektivnostyu.html

Торговое наименование лекарства — "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — Фавипиравир.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Первый в России препарат для лечения коронавируса под названием "Авифавир" получил одобрение Министерства здравоохранения РФ.

© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Таким образом, "Авифавир" стал первым в стране зарегистрированным лекарством, эффективность которого была клинически доказана.

Отмечается, что препарат достаточно хорошо изучен, поскольку использовался с 2014 года в японской медицине для борьбы с тяжелыми формами гриппа.

Напомним: в ходе исследований было доказано, что пациенты с легкой формой COVID-19, которым было назначено это лекарство, выздоравливали в два раза быстрее.

У большинства заболевших уже на третий день стабилизировалась температура, а на пятый — тест на COVID-19 показывал отрицательный результат.

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Сейчас продолжается финальный этап клинического исследования "Авифавира", в котором принимают участие 330 пациентов.

"Афивавир" является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире. Он был разработан и протестирован в ходе клинических испытаний в России в рекордные сроки, что позволило ему стать первым зарегистрированным средством на основе "Фавипиравира" в мире", — отметил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Отметим, что с момента начала пандемии на территории РФ было зафиксировано 406 тысяч случаев заболевания COVID-19, жертвами пандемии стали 4 693 россиян, выздоровели — свыше 172 тысяч.

Теги:
коронавирус, лекарств, Россия, Медицина



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