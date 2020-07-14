21:39 14 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск
Видео

Величие и красота: корабли прибывают в Финский залив для участия в параде — видео

Получить короткую ссылку
62 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Ruptly
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200714/14538184/Velichie-i-krasota-korabli-pribyvayut-v-Finskij-zaliv-dlya-uchastiya-v-parade--video.html

В восточной части Балтийского моря стартовала подготовка к главному военно-морскому параду, запланированному на 26 июля. Первыми в акваторию Финского залива прибыли большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и атомный подводный ракетный крейсер "Орел".

Первая тренировка кораблей-участников парада в честь Дня Военно-морского флота прошла в Санкт-Петербурге ранним утром 14 июля.

YouTube / Sputnik на русском
Самые зрелищные моменты юбилейного парада Победы в Москве — видео
Ее провел командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.

В тренировке приняли участие двадцать боевых кораблей и катеров ВМФ России. Корабли и катера прошли в парадном строю в составе тактических групп от Благовещенского до Троицкого мостов.

Всего к главному военно-морскому параду, который пройдет 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, привлекут 46 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и более четырех тысяч военных.

Теги:
Санкт-Петербург, парад, ВМФ России, корабль, Россия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Популярный со времен СССР лагерь "Орленок" отмечает свое 60-летие — фото
Корабли ВМФ России прибывают в Финский залив для участия в параде
Величие и красота: корабли прибывают в Финский залив для участия в параде — видео
Новые карантинные ограничения в Узбекистане
Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться