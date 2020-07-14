Величие и красота: корабли прибывают в Финский залив для участия в параде — видео

В восточной части Балтийского моря стартовала подготовка к главному военно-морскому параду, запланированному на 26 июля. Первыми в акваторию Финского залива прибыли большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и атомный подводный ракетный крейсер "Орел".

Первая тренировка кораблей-участников парада в честь Дня Военно-морского флота прошла в Санкт-Петербурге ранним утром 14 июля.

Ее провел командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.

В тренировке приняли участие двадцать боевых кораблей и катеров ВМФ России. Корабли и катера прошли в парадном строю в составе тактических групп от Благовещенского до Троицкого мостов.

Всего к главному военно-морскому параду, который пройдет 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, привлекут 46 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и более четырех тысяч военных.