Российские истребители перехватили самолеты-разведчики НАТО — видео

Над акваторией Черного моря были обнаружены разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" и U-2S Военно-морских сил США, над Балтийским морем — разведывательный самолет Р-3С "Орион" Военно-воздушных сил Германии.

Дежурные по ПВО силы сопроводили эти воздушные суда и не допустили нарушения российской государственной границы.

Ранее истребители РФ перехватили в небе над Баренцевым морем разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, над Черным — разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотник MQ-9А "Рипер" ВВС США. Самолеты НАТО не нарушили государственную границу России, полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.