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Российские истребители перехватили самолеты-разведчики НАТО — видео

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Sputnik Узбекистан
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Дежурные силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов 22 июля обнаружили разведывательные самолеты НАТО.

Над акваторией Черного моря были обнаружены разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" и U-2S Военно-морских сил США, над Балтийским морем — разведывательный самолет Р-3С "Орион" Военно-воздушных сил Германии.

Андрей Кошкин
Sputnik
Кошкин объяснил, почему самолеты НАТО летали над Черным и Баренцевым морями
Дежурные по ПВО силы сопроводили эти воздушные суда и не допустили нарушения российской государственной границы.

Ранее истребители РФ перехватили в небе над Баренцевым морем разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, над Черным — разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотник MQ-9А "Рипер" ВВС США. Самолеты НАТО не нарушили государственную границу России, полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Теги:
Видео, самолет, Россия, НАТО



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