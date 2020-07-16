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Россия засекла самолеты-разведчики НАТО около своих границ — видео перехвата

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Истребители РФ перехватили самолеты-разведчики стран Североатлантического Альянса над Черным и Баренцевым морями.

Для идентификации и перехвата целей в воздух были подняты истребители дежурных сил ПВО Северного флота и Южного военного округа.

Российские истребители вновь перехватили американский самолет-шпион — видео
YouTube / Sputnik на русском
Российские истребители вновь перехватили американский самолет-шпион — видео
Выяснилось, что в небе над Баренцевым морем находился разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, над Черным — разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США (он попал на видео. — Прим. ред.) и беспилотник MQ-9А "Рипер" ВВС США.

Российские истребители сопроводили иностранные воздушные суда на безопасном расстоянии, а после того как те удалились от госграницы, вернулись на свои аэродромы.

Самолеты НАТО не нарушили государственную границу России, полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Теги:
госграница, Самолет, Истребитель, США, Россия



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