Россия засекла самолеты-разведчики НАТО около своих границ — видео перехвата

Истребители РФ перехватили самолеты-разведчики стран Североатлантического Альянса над Черным и Баренцевым морями.

Для идентификации и перехвата целей в воздух были подняты истребители дежурных сил ПВО Северного флота и Южного военного округа.

Выяснилось, что в небе над Баренцевым морем находился разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, над Черным — разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США (он попал на видео. — Прим. ред.) и беспилотник MQ-9А "Рипер" ВВС США.

Российские истребители сопроводили иностранные воздушные суда на безопасном расстоянии, а после того как те удалились от госграницы, вернулись на свои аэродромы.

Самолеты НАТО не нарушили государственную границу России, полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.