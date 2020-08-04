В Казахстане пытаются спасти знаменитое розовое озеро — видео

Озеро Кобейтуз близ Нур-Султана с недавних пор стал центром притяжения туристов. Все дело в том, что раз в несколько лет вода в водоеме окрашивается в красивый розовый цвет.

Считается, что такой оттенок воде придает микроводоросль дуналиелла солоноводная — эти же микроорганизмы обитают во всемирно известных озерах в Австралии и Канаде, которые также периодические окрашиваются в розовый.

Однако в последнее время озеро Кобейтуз стало привлекать не только туристов, но и вандалов. Предприимчивые граждане пытаются в тайне собираться со дна соль и продавать ее в качестве лекарства от COVID-19.

Из-за этого уже совсем скоро на озере стали появляться черные дыры, а экологи забили тревогу.

Специалисты убеждены: для того чтобы водоем вернулся в свое первоначальное состояние, может потребоваться 15 лет.

Подробности — в видеосюжете!