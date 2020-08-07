В Москве оценили доклад Госдепа США про "российскую пропаганду"

Авторы доклада, в частности, назвали пять столпов российской пропаганды. Ими, по мнению американских властей, являются официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, развитие прокси-ресурсов, использование социальных сетей в качестве оружия, дезинформация в киберпространстве.
В качестве примеров распространения заведомо ложной информации ведомство привело заголовки российских СМИ — мелким шрифтом и без каких-либо доказательств.
Сенатор Олег Морозов отметил, что обвинения США выглядят нелепо.
"По сравнению с США и их действиями в сфере информационных войн мы выглядим до неприличия вежливыми и воспитанными", — сказал он.
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