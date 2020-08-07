В Москве оценили доклад Госдепа США про "российскую пропаганду"

Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США представил многостраничный доклад "Столпы российской экосистемы дезинформации и пропаганды". Какую реакцию он вызвал в РФ — смотрите в видео.

Авторы доклада, в частности, назвали пять столпов российской пропаганды. Ими, по мнению американских властей, являются официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, развитие прокси-ресурсов, использование социальных сетей в качестве оружия, дезинформация в киберпространстве.

В качестве примеров распространения заведомо ложной информации ведомство привело заголовки российских СМИ — мелким шрифтом и без каких-либо доказательств.

Заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что этот доклад Госдепа — "яркий пример пример проводимого американскими властями политического курса на очернение России". По его словам, Вашингтон пытается заглушить любой голос, идущий вразрез американским подходам и установкам.

Сенатор Олег Морозов отметил, что обвинения США выглядят нелепо.

"По сравнению с США и их действиями в сфере информационных войн мы выглядим до неприличия вежливыми и воспитанными", — сказал он.

Подробности смотрите в видео.