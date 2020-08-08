По реке на самодельном пароходе: как инженер исполнил свою детскую мечту — видео

Житель Ленинградской области смастерил паровой катер, на котором добирается из Санкт-Петербурга на дачу и обратно.

По словам Павла Чилина, он с детства любит паровые машины. Для исполнения мечты о собственном пароходе понадобилось полгода.

До этого мужчина 11 лет строил железную дорогу и паровоз к ней. Рельсы он проложил через свой дачный участок в поселке Ульяновка.

О том, как ближе к пенсии сбываются детские мечты, — смотрите в видео.