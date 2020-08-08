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По реке на самодельном пароходе: как инженер исполнил свою детскую мечту — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200808/14730797/Po-reke-na-samodelnom-parokhode-kak-inzhener-ispolnil-svoyu-detskuyu-mechtu--video.html

Житель Ленинградской области смастерил паровой катер, на котором добирается из Санкт-Петербурга на дачу и обратно.

По словам Павла Чилина, он с детства любит паровые машины. Для исполнения мечты о собственном пароходе понадобилось полгода. 

До этого мужчина 11 лет строил железную дорогу и паровоз к ней. Рельсы он проложил через свой дачный участок в поселке Ульяновка.

О том, как ближе к пенсии сбываются детские мечты, — смотрите в видео.

Теги:
мечта, инженер, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Россия



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