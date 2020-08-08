Сладкоежка, но ловкий и резкий: первый тренер Урунова о новичке "Спартака"

Футболист из Узбекистана, ранее игравший в Российской премьер-лиге за "Уфу" перешел в московский "Спартак". Первый профессиональный наставник игрока Тимур Алимходжаев рассказал корреспонденту Sputnik, каким этот мальчик впервые вышел на поле.
Узбекистан стабильно поставляет российскому футбольному чемпионату ярких игроков: Одил Ахмедов, Виталий Денисов, Элдор Шомуродов и другие выступавшие или еще выступающие в РПЛ. К списку легионеров добавились еще двое – Жасур Жалолиддинов из "Локомотива" и Остон Урунов из "Спартака".
Фото из личного архива Тимура Алимходжаева
Остон Урунов и другие воспитанники футбольной академии "Пахтакора" вместе с тренером Тимуром Алимходжаевым
По словам Тимура Алимходжаева, Остон позже остальных одноклубников пришел в академию "Пахтакора" будучи не совсем спортивной комплекции, но сразу привлек внимание опытного тренера.
"Этот мальчик тогда был такой пухленький, видно, что есть лишний вес. Но при своей комплекции он обладал резкостью и хорошей стартовой скоростью, а также был очень ловким. Я решил взять его на испытательный срок. Он очень старался и выкладывался по полной, так что спустя месяц я оставил его в команде. Благодаря тренировкам он пришел в хорошую физическую форму, подтянулся и стал показывать неплохую игру", — вспоминает наставник.
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Sputnik / Виталий Тимкив
По его словам, Остон очень эмоционально переживает все успехи и неудачи в футболе, если у него "не идет игра", обязательно подходит к тренеру и просит совета: что надо делать, в чем ошибки?
Тимур-ака также заметил еще одну детскую слабость молодого игрока — он заядлый сладкоежка, что для спорта и при склонности к полноте может навредить.
Фото из личного архива Тимура Алимходжаева
Остон урунов и его партнеры по юниорской сборной Узбекистана слушают наставления тренера Тимура Алимходжаева
"Он порой подходил и спрашивал, можно ли ему съесть пирожное. Я разрешал только после игры, если мы побеждали. Думаю, сейчас он уже поборол свое пристрастие", — с улыбкой заметил тренер.
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Наставник очень рад и горд за своего подопечного, подчеркнув, что он набрался опыта в национальной футбольной лиге Узбекистана, играя в Намангане, а также успел зарекомендовать себя выступлением за "Уфу". В то же время, убежден Алимходжаев, у Остона Урунова еще все впереди, а оказанное ему доверие предстоит еще оправдать качественной игрой и самоотдачей.
Фото из личного архива Тимура Алимходжаева
Остон Урунов (слева) с партнерами по команде "Пахтакор" на церемонии награждения
"Да, в футболе платят порой большие деньги, но нужно понимать, что они даются потом, кровью и слезами. Кто живет спортом, знает — это титанический труд и постоянная самоотдача. На счет звездной болезни и головокружения от больших денег за Урунова сказать не могу, но лично я его знаю как скромного парня, который знает цену деньгам", — отметил наставник новоиспеченного спартаковца.
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Sputnik / Алексей Филиппов
Он уверен, что для развития национального футбола в Узбекистане нужны, в первую очередь, спортивные интернаты для одаренных детей из простых семей, а также доступная инфраструктура. Звезды, выступающие за топ-клубы за рубежом, тоже должны своим примером заинтересовать молодежь, показать, что трудом и упорством можно достигнуть любых высот.
Фото из личного архива Тимура Алимходжаева
Остон Урунов (третий справа) в составе юниорской сборной Узбекистана
Подробнее о первых шагах Остона Урунова в футболе смотрите в видеоинтервью Sputnik Узбекистан
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