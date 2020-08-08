Сладкоежка, но ловкий и резкий: первый тренер Урунова о новичке "Спартака"

Футболист из Узбекистана, ранее игравший в Российской премьер-лиге за "Уфу" перешел в московский "Спартак". Первый профессиональный наставник игрока Тимур Алимходжаев рассказал корреспонденту Sputnik, каким этот мальчик впервые вышел на поле.

Узбекистан стабильно поставляет российскому футбольному чемпионату ярких игроков: Одил Ахмедов, Виталий Денисов, Элдор Шомуродов и другие выступавшие или еще выступающие в РПЛ. К списку легионеров добавились еще двое – Жасур Жалолиддинов из "Локомотива" и Остон Урунов из "Спартака".

Фото из личного архива Тимура Алимходжаева Остон Урунов и другие воспитанники футбольной академии "Пахтакора" вместе с тренером Тимуром Алимходжаевым

"Этот мальчик тогда был такой пухленький, видно, что есть лишний вес. Но при своей комплекции он обладал резкостью и хорошей стартовой скоростью, а также был очень ловким. Я решил взять его на испытательный срок. Он очень старался и выкладывался по полной, так что спустя месяц я оставил его в команде. Благодаря тренировкам он пришел в хорошую физическую форму, подтянулся и стал показывать неплохую игру", — вспоминает наставник.

По словам Тимура Алимходжаева, Остон позже остальных одноклубников пришел в академию "Пахтакора" будучи не совсем спортивной комплекции, но сразу привлек внимание опытного тренера.

По его словам, Остон очень эмоционально переживает все успехи и неудачи в футболе, если у него "не идет игра", обязательно подходит к тренеру и просит совета: что надо делать, в чем ошибки?

Тимур-ака также заметил еще одну детскую слабость молодого игрока — он заядлый сладкоежка, что для спорта и при склонности к полноте может навредить.

Фото из личного архива Тимура Алимходжаева Остон урунов и его партнеры по юниорской сборной Узбекистана слушают наставления тренера Тимура Алимходжаева

"Он порой подходил и спрашивал, можно ли ему съесть пирожное. Я разрешал только после игры, если мы побеждали. Думаю, сейчас он уже поборол свое пристрастие", — с улыбкой заметил тренер.

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Наставник очень рад и горд за своего подопечного, подчеркнув, что он набрался опыта в национальной футбольной лиге Узбекистана, играя в Намангане, а также успел зарекомендовать себя выступлением за "Уфу". В то же время, убежден Алимходжаев, у Остона Урунова еще все впереди, а оказанное ему доверие предстоит еще оправдать качественной игрой и самоотдачей.

Фото из личного архива Тимура Алимходжаева Остон Урунов (слева) с партнерами по команде "Пахтакор" на церемонии награждения

"Да, в футболе платят порой большие деньги, но нужно понимать, что они даются потом, кровью и слезами. Кто живет спортом, знает — это титанический труд и постоянная самоотдача. На счет звездной болезни и головокружения от больших денег за Урунова сказать не могу, но лично я его знаю как скромного парня, который знает цену деньгам", — отметил наставник новоиспеченного спартаковца.

Он уверен, что для развития национального футбола в Узбекистане нужны, в первую очередь, спортивные интернаты для одаренных детей из простых семей, а также доступная инфраструктура. Звезды, выступающие за топ-клубы за рубежом, тоже должны своим примером заинтересовать молодежь, показать, что трудом и упорством можно достигнуть любых высот.

Фото из личного архива Тимура Алимходжаева Остон Урунов (третий справа) в составе юниорской сборной Узбекистана