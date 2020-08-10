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Как спасатели МЧС России помогают пострадавшим после взрыва в Бейруте — видео

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Напомним: мощный взрыв произошел в районе порта столицы Ливана во вторник вечером. Жизнь города разрушилась буквально за секунду.

По данным властей Ливана, причиной взрыва в порту стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. В результате оказалась повреждена половина зданий города, больницы на данный момент переполнены.

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© Ruptly .
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Свыше 6 тысяч пострадали, погибло более 157 человек. Однако эти цифры еще не окончательные, поскольку многие граждане еще числятся пропавшими без вести. Их продолжают искать под завалами.

На страшную трагедию откликнулись соседние государства. Своих лучших спасателей в зону бедствия отправила и Россия.

В аэромобильном госпитале, который развернули сотрудники МЧС, работают врачи и психологи. Отмечается, что помощь от российских спасателей в Бейруте получили почти 200 человек.

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Местные жители приходят к специалистам из РФ в том числе, чтобы сделать тесты на COVID-19. Для этого в Бейрут направили сотрудников Роспотребнадзора с мобильной станцией.

Последние новости от российских специалистов из Бейрута смотрите в видео!

Теги:
Ливан, взрыв, Бейрут, спасатели, МЧС России



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