Россия скорбит по погибшим в Бейруте

Останкинская башня погасла в знак скорби по погибшим при взрыве в Бейруте. Огни не загорались в течение часа.

В Останкинской телебашне отключили подсветку в знак траура по погибшим в Бейруте. Она погасла на целый час - с 23.00 до полуночи.

Сильнейший взрыв произошел в Ливане вечером 4 августа. По последним данным, число жертв возросло до 135, более 5 тысяч человек госпитализированы с ранениями. Больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Взрывной волной в городе были уничтожены или повреждены десятки зданий.

Россия не осталась в стороне. В Ливан отправились российские спасатели и врачи. Сотрудники МЧС России развернули в Бейруте аэромобильный госпиталь и уже приступили к работе. На месте происшествия работает и российская бригада Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Все они оказывают медицинскую и психологическую помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Кадры знака сочувствия и поддержки ливанскому народу из Останкинской башни - смотрите в нашем видео.