Владимир Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19

Российский лидер объявил о том, что первая в мире вакцины от COVID-19, разработанная в РФ успешно прошла регистрацию. Ее назвали "Спутник V". Препарат, по словам президента, эффективен и формирует устойчивый иммунитет к вирусу.

По сообщению Владимира Путина, одна из его дочерей участвовала в испытании вакцины. Ей сделали прививку от коронавируса.

На встрече с членами правительства российский лидер сообщил о том, как себя чувствовала его дочь после вакцинации и о том, кому и на каких условиях будут делать прививки от коронавируса.