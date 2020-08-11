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Владимир Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19

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Препарат, по словам президента России, эффективен и формирует устойчивый иммунитет к коронавирусу нового типа.

Российский лидер объявил о том, что первая в мире вакцины от COVID-19, разработанная в РФ успешно прошла регистрацию. Ее назвали "Спутник V". Препарат, по словам президента, эффективен и формирует устойчивый иммунитет к вирусу.

Дмитрий Куракин / Пресс-служба Минздрава России
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По сообщению Владимира Путина, одна из его дочерей участвовала в испытании вакцины. Ей сделали прививку от коронавируса.

На встрече с членами правительства российский лидер сообщил о том, как себя чувствовала его дочь после вакцинации и о том, кому и на каких условиях будут делать прививки от коронавируса.

 

Теги:
Владимир Путин, Россия, Вакцина



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