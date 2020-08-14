Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Беларуси — видео

Москва отмечает беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров на власти Беларуси для дестабилизации обстановки в стране, заявила Мария Захарова.
Также она отметила, что Россия заинтересована в стабильной политической обстановке в республике. Москва также призывает стороны к сдержанности и проявлению благоразумия в сложившейся ситуации.
Напомним, выборы президента РБ прошли 9 августа. Победу, по данным Центризбиркома, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Уже вечером в воскресенье в Минске и других городах республики начались массовые акции протеста. Правоохранительные органы использовали для разгона протестующих спецсредства и спецтехнику. За четыре дня в стране были задержаны около семи тысяч человек.