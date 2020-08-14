Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Беларуси — видео

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, развернувшуюся вокруг президентских выборов в Беларуси.

Москва отмечает беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров на власти Беларуси для дестабилизации обстановки в стране, заявила Мария Захарова.

"Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", — сказала официальный представитель МИД РФ.

Также она отметила, что Россия заинтересована в стабильной политической обстановке в республике. Москва также призывает стороны к сдержанности и проявлению благоразумия в сложившейся ситуации.

Напомним, выборы президента РБ прошли 9 августа. Победу, по данным Центризбиркома, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Уже вечером в воскресенье в Минске и других городах республики начались массовые акции протеста. Правоохранительные органы использовали для разгона протестующих спецсредства и спецтехнику. За четыре дня в стране были задержаны около семи тысяч человек.