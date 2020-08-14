17:46 14 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.65
  • EUR12059.09
  • USD10231.71
Поиск
Видео

Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Беларуси — видео

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik .
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/0e/14775925.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200814/14775970.html

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, развернувшуюся вокруг президентских выборов в Беларуси.

Москва отмечает беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров на власти Беларуси для дестабилизации обстановки в стране, заявила Мария Захарова.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника акции протеста в Минске
Sputnik
Наказать Белоруссию: Прибалтика и Польша бегут впереди паровоза
"Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", — сказала официальный представитель МИД РФ.

Также она отметила, что Россия заинтересована в стабильной политической обстановке в республике. Москва также призывает стороны к сдержанности и проявлению благоразумия в сложившейся ситуации. 

Напомним, выборы президента РБ прошли 9 августа. Победу, по данным Центризбиркома, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Уже вечером в воскресенье в Минске и других городах республики начались массовые акции протеста. Правоохранительные органы использовали для разгона протестующих спецсредства и спецтехнику. За четыре дня в стране были задержаны около семи тысяч человек.

Теги:
политика, МИД России, Беларусь, Мария Захарова



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Подготовка узбекских военных к АрМИ 2020
"Гремя огнем, сверкая блеском стали": как узбекские танкисты готовятся к АрМИ — фото
Мария Захарова обвинила зарубежные страны в попытках дестабилизировать ситуацию в Беларуси
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Беларуси — видео
Пять советов для тех, кто переболел COVID-19
Как восстановить здоровье после COVID-19



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться