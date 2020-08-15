Карантин отступает: в Ташкенте после пяти месяцев вновь заработало метро

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В Узбекистане с 15 августа постепенно снимают ограничения, вызванные эпидемией коронавируса. В столице заработал общественный транспорт, в том числе закрытый с конца марта метрополитен. Также запущены несколько железнодорожных рейсов внутри страны.
Все пассажиры обязаны соблюдать санитарные требования: носить защитную маску, держать социальную дистанцию и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. При входе на станцию установлены теплодатчики, а также санитайзеры для обработки рук.
По словам горожан, открытие подземки ждали с нетерпением и очень обрадовались, что метро наконец-то заработало. К требованиям носить маску люди относятся с пониманием – это залог их же безопасности.
Как узбекская столица встретила первый день после жесткого карантина, смотрите на видео Sputnik Узбекистан.