Карантин отступает: в Ташкенте после пяти месяцев вновь заработало метро

В Узбекистане с 15 августа постепенно снимают ограничения, вызванные эпидемией коронавируса. В столице заработал общественный транспорт, в том числе закрытый с конца марта метрополитен. Также запущены несколько железнодорожных рейсов внутри страны.

Все пассажиры обязаны соблюдать санитарные требования: носить защитную маску, держать социальную дистанцию и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. При входе на станцию установлены теплодатчики, а также санитайзеры для обработки рук.

По словам горожан, открытие подземки ждали с нетерпением и очень обрадовались, что метро наконец-то заработало. К требованиям носить маску люди относятся с пониманием – это залог их же безопасности.

Как узбекская столица встретила первый день после жесткого карантина, смотрите на видео Sputnik Узбекистан.