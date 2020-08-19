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В Россию вернулись 26 детей из приютов и тюрем Сирии - видео

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Из-за пандемии коронавируса рейсы военного ведомства на какое-то время пришлось отложить. И вот теперь детей снова начали возвращать на родину - смотрите видео!

В Россию прилетели 26 российских детей, которые находились в сирийских тюрьмах и приютах. Их доставили из Дамаска в Москву самолетом Минобороны России.

Из-за пандемии коронавируса рейсы военного ведомства на какое-то время пришлось отложить. И вот теперь детей снова начали возвращать на родину.

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Документы для возврата уже готовы для 122 российских мальчиков и девочек, чьи матери уехали на Ближний Восток вслед за мужьями, воевавшими на стороне исламских боевиков.

Известно, что две недели после прилета в Москву детям придется провести на карантине - их поселят в специальный пансионат. 

Смотрите видео!

Теги:
дети, видеоролик, Видео, Россия, Россия, Сирия, Сирия



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