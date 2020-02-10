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"Россия своих не бросает": Ковалев о возвращении детей из Сирии

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Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев отметил, что эвакуация детей с Ближнего Востока — это не просто забота о своих гражданах, но и предотвращение усиления международного терроризма.

Из тюрем и неподконтрольных государству лагерей в Сирии в Россию вывезли 26 несовершеннолетних граждан РФ. Их временно разместили в Национальном исследовательском центре здоровья детей. Там они вместе с родственниками пробудут некоторое время, а потом разъедутся по разным регионам России.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев отметил, что для эвакуации детей была проделана кропотливая работа.

"Речь идет о стране, где идет война, в некоторые районы даже невозможно попасть. Это очень сложная задача. И замечательно, что наше государство не бросает своих граждан и выполняет эту очень важную и значимую задачу, чтобы вернуть их на родину. Кроме того, это не просто забота о своих гражданах, но и предотвращение усиления международного терроризма. Террористы очень часто и целенаправленно используют детей в своих преступлениях, обучают их террористическим навыкам", — сказал Ковалев в эфире радио Sputnik.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. С декабря 2018-го из Ирака эвакуированы 122 российских ребенка, из Сирии — восемь.

Встреча Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой с генеральным консулом Посольства Узбекистана в России Мехреддином Хайриддиновым
Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
РФ и Узбекистан договорились об обмене опытом возвращения детей из Сирии и Ирака
В Узбекистане по поручению президента республики Шавката Мирзиёева также реализуется проект по возвращению детей из зон боевых действий. В частности, в мае прошлого года в Ташкент спецрейсом были доставлены 156 граждан Узбекистана, в основном женщины и дети. Миссия стала результатом скоординированных действий Министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств республики. 

Второй этап гуманитарной операции осуществили в октябре. Тогда в РУз вернули из Ирака 64 ребенка.

Теги:
война, эвакуация, Ближний Восток, спасение, Россия, дети, Ирак, Сирия



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