Парты в парке: как Ташкент готовится к вступительным экзаменам — видео

В этом году для обучения в вузах выделено 162 364 места в бакалавриате и 10 425 в магистратуре. Заявления на поступление подали свыше полутора миллионов человек, а средний конкурс составляет 10 претендентов на одно место.
Учитывая такое количество желающих и неблагоприятную эпидемобстановку, решено организовать экзамены вне помещений. Для этого уже выбраны несколько локаций, по которым распределены абитуриенты. Несмотря на большие пространства, тем более в тенистых аллеях, надеяться на то, что кому-то удастся списать, не приходится – на всех объектах установлены по нескольку десятов видеокамер.
В частности, места для абитуриентов оборудованы в аллее вузгородка, в столичном Ботаническом саду, в Парке Победы и на стадионе "Пахтакор". Так, под куполом амфитеатра Парка Победы смогут расположиться почти 400 абитуриентов, а в Ботаническом саду и на арене – свыше двух тысяч.
Как идет подготовка локаций, наблюдал корреспондент Sputnik Узбекистан.