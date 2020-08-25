Парты в парке: как Ташкент готовится к вступительным экзаменам — видео

В связи с эпидемией коронавируса тестовые испытания пришлось перенести с августа на сентябрь. Кроме того, принято решение рассадить абитуриентов на свежем воздухе — в парках и на стадионах.

В этом году для обучения в вузах выделено 162 364 места в бакалавриате и 10 425 в магистратуре. Заявления на поступление подали свыше полутора миллионов человек, а средний конкурс составляет 10 претендентов на одно место.

Учитывая такое количество желающих и неблагоприятную эпидемобстановку, решено организовать экзамены вне помещений. Для этого уже выбраны несколько локаций, по которым распределены абитуриенты. Несмотря на большие пространства, тем более в тенистых аллеях, надеяться на то, что кому-то удастся списать, не приходится – на всех объектах установлены по нескольку десятов видеокамер.

При условии проведения экзаменов в две смены (в прохладное время суток) весь процесс займет 12−14 дней. В случае непогоды испытания могут быть перенесены на другую дату.

В частности, места для абитуриентов оборудованы в аллее вузгородка, в столичном Ботаническом саду, в Парке Победы и на стадионе "Пахтакор". Так, под куполом амфитеатра Парка Победы смогут расположиться почти 400 абитуриентов, а в Ботаническом саду и на арене – свыше двух тысяч.

Как идет подготовка локаций, наблюдал корреспондент Sputnik Узбекистан.