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Парты в парке: как Ташкент готовится к вступительным экзаменам — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200825/14839296/Party-v-parke-kak-Tashkent-gotovitsya-k-vstupitelnym-ekzamenam--video.html

В связи с эпидемией коронавируса тестовые испытания пришлось перенести с августа на сентябрь. Кроме того, принято решение рассадить абитуриентов на свежем воздухе — в парках и на стадионах.

В этом году для обучения в вузах выделено 162 364 места в бакалавриате и 10 425 в магистратуре. Заявления на поступление подали свыше полутора миллионов человек, а средний конкурс составляет 10 претендентов на одно место.

Учитывая такое количество желающих и неблагоприятную эпидемобстановку, решено организовать экзамены вне помещений. Для этого уже выбраны несколько локаций, по которым распределены абитуриенты. Несмотря на большие пространства, тем более в тенистых аллеях, надеяться на то, что кому-то удастся списать, не приходится – на всех объектах установлены по нескольку десятов видеокамер.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Вступительные экзамены в вузы Узбекистана пройдут в две смены
При условии проведения экзаменов в две смены (в прохладное время суток) весь процесс займет 12−14 дней. В случае непогоды испытания могут быть перенесены на другую дату.

В частности, места для абитуриентов оборудованы в аллее вузгородка, в столичном Ботаническом саду, в Парке Победы и на стадионе "Пахтакор". Так, под куполом амфитеатра Парка Победы смогут расположиться почти 400 абитуриентов, а в Ботаническом саду и на арене – свыше двух тысяч.

Как идет подготовка локаций, наблюдал корреспондент Sputnik Узбекистан.

Теги:
вступительные экзамены, Ташкент, Узбекистан



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