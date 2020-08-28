АрМИ-2020: узбекистанцы взяли "бронзу" на огневом этапе конкурса "Военное ралли"

Участники состязания на скорость выполнили установку, заряжание пулемета и стрельбу по мишеням, появляющимся на 10 секунд. Для этого у них было всего около 50 патронов.

Стрельба велась по мишеням типа "пулеметный расчет", а также по головным и ростовым фигурам.

В итоге "золото" взяла команда из РФ, которая показала блестящий результат — экипаж российского "Тигра" выполнил упражнение за 1 минуту 50 секунд и поразил девять мишеней, превзойдя рекордные показатели на 8 секунд.

Второе место заняли белорусские военные, улучшив свое время на 11 секунд.

На третьей строчке расположилась сборная Узбекистана, улучшив прошлый результат на 23 секунды.

Сербский экипаж по результатам стрельбы занял четвертое место, набрав на 6 баллов больше, чем в прошлом году.

Как прошли состязания — смотрите в видео!