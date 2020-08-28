16:01 28 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Видео

АрМИ-2020: узбекистанцы взяли "бронзу" на огневом этапе конкурса "Военное ралли"

Получить короткую ссылку
Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (20)
80 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Минобороны России
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/1c/14857724.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200828/14857827/ArMI-2020-uzbekistantsy-vzyali-bronzu-na-ognevom-etape-konkursa-Voennoe-ralli.html

Участники состязания на скорость выполнили установку, заряжание пулемета и стрельбу по мишеням, появляющимся на 10 секунд. Для этого у них было всего около 50 патронов.

Стрельба велась по мишеням типа "пулеметный расчет", а также по головным и ростовым фигурам.

Участники команд в дисциплине Мастер-оружейник на АрМИ-2018
Пресс-центр Армейских международных игр
АрМИ: военные из Узбекистана - в числе лучших в конкурсе "Мастер-оружейник"

В итоге "золото" взяла команда из РФ, которая показала блестящий результат — экипаж российского "Тигра" выполнил упражнение за 1 минуту 50 секунд и поразил девять мишеней, превзойдя рекордные показатели на 8 секунд.

Второе место заняли белорусские военные, улучшив свое время на 11 секунд.

На третьей строчке расположилась сборная Узбекистана, улучшив прошлый результат на 23 секунды. 

Сербский экипаж по результатам стрельбы занял четвертое место, набрав на 6 баллов больше, чем в прошлом году.

Как прошли состязания — смотрите в видео!

Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (20)
Теги:
Узбекистан, Минобороны РФ, военные, АрМИ-2020



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ксения Бородина
Российские блогеры, зарабатывающие в Instagram больше всех - фотолента
АрМИ-2020: узбекистанцы взяли "бронзу" на огневом этапе конкурса "Военное ралли"
Проект о порядке проведения митингов и демонстраций
Как, где и когда можно проводить демонстрации и митинги - проект закона



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться