Эксперт Роспотребнадзора назвала главную проблему при лечении коронавируса

В Узбекистане работает группа сотрудников Роспотребнадзора, которая помогает узбекистанским коллегам справиться с эпидемией коронавируса и делится своим опытом в противостоянии опасной болезни.

Доктор медицинских наук, инфекционист, кардиолог, руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Роспотребнадзора Татьяна Руженцова поделилась первыми впечатлениями от пребывания в Узбекистане и о тех мерах, которые принимаются в республике для борьбы с пандемией.

Она высоко оценила уровень оснащенности клиник и заметила, что в стране проводятся все необходимые и общерекомендованные действия по лечению пациентов.

В то же время Руженцова указала на существующие проблемы, которые характерны практически для всех государств.

"Пожалуй, главная проблема – это выбор схем терапии и применение конкретных препаратов в зависимости от тяжести заболевания и сопутствующих патологий. Но этот вопрос актуален не только для стационаров Узбекистана, но и для других стран. Мы обмениваемся с коллегами опытом, наработками, полученными в РФ. У нас пик заболеваемости прошел в середине мая, и мы уже можем сделать какие-то выводы и дать рекомендации", — отметила Татьяна Руженцова.

Подробный комментарий смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.