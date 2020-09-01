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Митинги, автопробег и день рождения Лукашенко — как в Беларуси прошли выходные

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Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (40)
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В республике до сих пор вовсю бушуют протесты. В эти выходные на улицы вышли и сторонники, и противники действующей власти.

К акциям и те, и другие подошли креативно: одни устроили автопробег, другие решили отметить день рождения президента республики Александра Лукашенко.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Оппозиционеры так и говорили преграждающим путь силовикам: "Мы идем на день рождения" и направлялись в сторону Дворца Независимости.

Между тем в МИД Беларуси неоднократно заявляли, что их протесты подогреваются Западом. 

Однако все же пока дестабилизировать обстановку не удается, поскольку граждане понимают, что все же главное — чтобы в стране мир.

Самые яркие кадры с прошедших выходных — смотрите в видеосюжете!

Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (40)
Теги:
протесты, Митинг, Президент, Александр Лукашенко, Беларусь



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