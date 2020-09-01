Митинги, автопробег и день рождения Лукашенко — как в Беларуси прошли выходные

В республике до сих пор вовсю бушуют протесты. В эти выходные на улицы вышли и сторонники, и противники действующей власти.

К акциям и те, и другие подошли креативно: одни устроили автопробег, другие решили отметить день рождения президента республики Александра Лукашенко.

Оппозиционеры так и говорили преграждающим путь силовикам: "Мы идем на день рождения" и направлялись в сторону Дворца Независимости.

Между тем в МИД Беларуси неоднократно заявляли, что их протесты подогреваются Западом.

Однако все же пока дестабилизировать обстановку не удается, поскольку граждане понимают, что все же главное — чтобы в стране мир.

Самые яркие кадры с прошедших выходных — смотрите в видеосюжете!