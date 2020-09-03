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Лукашенко: отравления Навального не было, заявления Меркель — фальсификация

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Лукашенко: отравления Навального не было, заявления Меркель — фальсификация
Об этом президент Беларуси рассказал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. По его словам, белорусская разведка перехватила запись разговора Варшавы и Берлина по делу Навального.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=90584681&type=mp4
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PT1M36S
2020-09-03T17:47Z

Об этом президент Беларуси рассказал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. По его словам, белорусская разведка перехватила запись разговора Варшавы и Берлина по делу Навального.

"Я Вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка, <...> мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", — заявил Лукашенко.

Он пообещал предоставить России перехваченную запись.

Подробности — в видео.

Напомним: накануне немецкие специалисты заявили, что нашли в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок" нервно-паралитического действия.

А. Навальный госпитализирован в реанимацию в Омске
© Sputnik / Александр Кряжев
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На это канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у нее нет сомнений в подлинности результатов экспертизы.

В Берлине также заявили, что проконсультируются с другими членами НАТО и ЕС для выработки общей позиции.

В России, в свою очередь, отметили странность того, что на официальные запросы российской стороны Берлин ответов не дает, а вместо этого ведет диалог с ЕС и НАТО по данному делу.

Как отметили в МИД РФ, похоже, что Европа стремится использовать эту историю, чтобы обосновать некие уже заготовленные решения. 

Несмотря на это, в Кремле заявили о готовности сотрудничать с Германией по ситуации с Навальным.

В Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) уже выразили озабоченность сообщениями об "отравлении" оппозиционера нервно-паралитическим веществом и готовы взаимодействовать с любыми государствами-участниками по этой теме.

Теги:
Польша, Германия, Алексей Навальный, Михаил Мишустин, Александр Лукашенко



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