Немецкие специалисты нашли в организме Навального следы яда "Новичок"

Примечательно, что на официальные запросы российской стороны Берлин ответов не дает, а вместо этого ведет диалог с ЕС и НАТО по данному делу. В Кремле между тем заявили о готовности сотрудничать с Германией по этой ситуации.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Специалисты лаборатории бундесвера заявили, что в организме Алексея Навального имеются следы яда из группы "Новичок" нервно-паралитического действия.

По словам представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, "было получено несомненное доказательство присутствия" данного химического боевого вещества.

На эти сообщения тут же отреагировали в МИД РФ и Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах.

К настоящему времени, письмо российских медиков с просьбой объяснить их по-прежнему остается без ответа.

В МИД РФ, в свою очередь заявили, что "складывается впечатление, что кто-то запрещает Минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами".

По мнению дипломатов, это можно объяснить тем, что Европа стремится использовать эту историю, чтобы обосновать некие уже заготовленные решения.

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Кроме того, вызывают вопросы и сами заявления Берлина — главным их адресатом выступила не Москва, а Евросоюз и НАТО.

Помимо этого, Германия планирует связаться с Организацией по запрещению химоружия, что, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, необоснованно и странно.

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Тем не менее, в Кремле заявили о готовности к всестороннему сотрудничеству с Германией по выяснению обстоятельств дела Навального.

"В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ", — заявил Песков.

Напомним: 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо.

Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили.

В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Позднее Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.