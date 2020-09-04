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Сценарий новый, лекала — старые: США хотят наказать виновных в "отравлении" Навального

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Власти США глубоко обеспокоены выводами немецких властей об отравлении Алексея Навального, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Эллиот.

По словам Эллиота, США будут работать с "союзниками и международным сообществом, чтобы эти (виновные. — Прим. ред.) в России были привлечены к ответственности, куда бы ни вели свидетельства". Также они намерены "ввести ограничения на средства для их злонамеренных действий".

Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что в организме Навального имеются следы яда из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. По словам представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, "было получено несомненное доказательство присутствия" данного химического боевого вещества.

© RIA Novosti.
Лукашенко: отравления Навального не было, заявления Меркель — фальсификация
В Москве, комментируя заявления немецкой стороны, заявили: Берлин не проинформировал о своих выводах про "отравление", у России нет таких данных.

Напомним, Алексея Навального доставили в больницу Омска 20 августа. Блогеру стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву. Омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в биологических жидкостях Навального российские медики не нашли. Позже он был доставлен в берлинскую клинику "Шарите", где сейчас находится на ИВЛ.

Теги:
Евросоюз, США, Россия, Алексей Навальный



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