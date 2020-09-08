На Японию обрушился сильнейший за последние 50 лет супертайфун — видео

Скорость ветра в эпицентре тайфуна "Хайшен" достигает 80 метров в секунду — это почти 290 километров в час.

Из-за мощной природной стихии на юго-западе Японии эвакуировали более 1,6 миллиона граждан. Предупреждение о необходимости покинуть опасные территории получили еще 6 миллионов человек.

Ураган принес с собой сильные дожди до 150-200 миллиметров осадков и порывы ветра, достигающие 32 метра в секунду. Власти также предупреждают об оползнях, подъеме воды в реках и наводнениях.

По неофициальным данным, из-за тайфуна пострадали не менее 50 человек, около полумиллиона домов остались без электроэнергии, отменены сотни рейсов и остановлено движение ряда поездов.

Ураган уже достиг побережья Южной Кореи. Метеорологи считают, что "Хайшен" будет двигаться вдоль восточного побережья Корейского полуострова, пока не достигнет северокорейского города Чхонджин.

Там он, по прогнозам специалистов, ослабнет.