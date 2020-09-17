Врачи-добровольцы сделали прививку российской вакциной от коронавируса - видео

Сейчас российский препарат "Спутник V" проходит клинические испытания, которые продлятся около 6 месяцев. Смотрите видео!

Врачи-добровольцы из Курской области прошли вакцинацию российским препаратом от коронавируса "Спутник V", также известным как "Гам-КОВИД-Вак".

Министерство здравоохранения России направило в местные медицинские учреждения первую поставку из 84 доз, которые предназначены для 42 медицинских работников, выразивших желание сделать прививку от COVID-19.

Вакцинация пройдет в два этапа: сначала добровольцам введут первый компонент препарата, а через три недели второй.

Таким образом выработается более устойчивый иммунитет к инфекции. За состоянием добровольцев, прошедших вакцинацию, будут пристально наблюдать в процессе и после прививки.

Сейчас российский препарат "Спутник V" проходит клинические испытания, которые продлятся около 6 месяцев, в них примут участие около 40 тысяч человек разных возрастов в разных странах мира.