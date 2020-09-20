Разработчик "Новичка" оценил версии "отравления" Навального — видео

По его словам, все версии о якобы отравлении российского оппозиционера — несостоятельны, поскольку отравляющее вещество вызывает резкое сужение зрачка и лишает человека полноценного зрения. У Навального же таких симптомов нет.

Европарламент принял резолюцию по инциденту с Алексеем Навальным >>

Ринк подчеркнул, что даже при самой минимальной дозе "Новичка", попавшей в организм Алексея Навального, "он бы не смог выйти из гостиницы".

Отметим, что вчера оппозиционер опубликовал в своем Instagram второй пост, где рассказал о своем восстановлении в немецкой больнице Charite и сообщил, что чувствует себя лучше и уже может ходить.