Европарламент принял резолюцию по инциденту с Алексеем Навальным

Европарламентарии призвали к "созданию такого механизма санкций, который позволил бы собирать информацию и замораживать европейские активы коррумпированных лиц.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Депутаты Европейского парламента утвердили резолюцию, касающуюся ситуации с Алексеем Навальным - они требуют провести "независимое международное расследование", усилить санкции против России и остановить строительство "Северного потока — 2", сообщает РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 532 депутата, против — 84, воздержались — 72.

"Напоминаем, что крайне необходимо начать тщательную стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией, предложить государствам-членам продолжить изоляцию России на международных форумах (таких как G7 и другие)", — говорится в сообщении.

Кроме того, европарламентарии призвали к "созданию такого механизма санкций, который позволил бы собирать информацию и замораживать европейские активы коррумпированных лиц" в соответствии с расследованиями Фонда борьбы с коррупцией*.

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В резолюции также говорится о необходимости незамедлительно приступить к международному расследованию ситуации с Навальным с участием ЕС, ООН, Совета Европы и ОЗХО и как можно скорее ввести санкции за нарушение прав человека. Помимо этого, Европарламент призывает все страны ЕС отказаться от завершения строительства газопровода "Северный поток — 2".

Напомним, в Евросоюзе планируют создать общий режим санкций против нарушения прав человека и гуманитарного права. Об этом заявил на днях верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, этот режим должен быть аналогичен американскому "списку Магнитского", а назвать его предлагается именем Навального.

Резолюцию Европарламента прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он обратил внимание на то, что в документе между строк предлагается принять"стратегию демократизации" России с требованием отменить поправки в Конституцию. По его мнению, это прямое и грубое вмешательство во внутренние дела России.

Этой резолюцией европарламентарии "по сути подтвердили провокационный характер всех событий вокруг пациента клиники Шарите", полагает Слуцкий.