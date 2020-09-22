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Выступление Путина на Генассамблее ООН — видео
Президент РФ Владимир Путин во вторник выступит с речью на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его обращение запланировано к показу седьмым по счету.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=15060720&type=mp4
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PT1S
2020-09-22T20:10Z
Президент РФ Владимир Путин во вторник выступит с речью на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его обращение запланировано к показу седьмым по счету.
До российского лидера выступают президенты Бразилии, США, Турции, Китая, Чили, ЮАР и Кубы. После Путина ожидаются обращения глав Иордании, Южной Кореи, Катара, Филиппин, Ирана и Франции.
Обращение Путина было записано в прошлую пятницу и заблаговременно отправлено в Нью-Йорк.
Всего в ходе недели высокого уровня покажут выступления 119 глав государств, в том числе 23 сентября — узбекского лидера Шавката Мирзиёева, и 54 глав правительств.