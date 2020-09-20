Шавкат Мирзиёев выступит на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

В ходе мероприятия президент представит свое видение решения актуальных вопросов региональной и глобальной повестки, а также обозначит преимущества политического, социального и экономического совершенствования Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 23 сентября примет участие в в общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеоконференции, сообщают в пресс-службе главы государства.

В ходе выступления Шавкат Мирзиёев представит свое видение решения актуальных вопросов региональной и глобальной повестки. Кроме того, в рамках мероприятия будут обозначены преимущества политического, социального и экономического совершенствования Узбекистана.

Во время встречи планируется также рассмотреть тему совместной борьбы с негативными последствиями распространения пандемии коронавируса.

"Президент Республики Узбекистан выдвинет ряд важных инициатив, направленных на укрепление мира и стабильности, обеспечение устойчивого развития, углубление конструктивного диалога в регионе и на глобальном уровне, продвижение прав и свобод человека, а также противодействие современным вызовам и угрозам, включая изменение климата, проблемы продовольственной безопасности, вопросы ликвидации нищеты и сокращения бедности", - информируется в релизе.

Отмечено, что в настоящий момент ведется работа по подготовке проекта Конвенции ООН по правам молодежи. Ее актуальность подчеркнули международные участники Самаркандского форума "Молодежь 2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека", прошедшего в августе текущего года.

Помимо этого, созданный два года назад Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона Приаралья также осуществляет сейчас свою практическую деятельность.

Напомним: в сентябре 2017 года в Нью-Йорке лидер страны в своем выступлении на 72-й сессии Генассамблеи ООН также озвучил ряд важных предложений и заявлений, для осуществления которых были проведены регулярные консультативные встречи глав государств Центральной Азии. В частности, вторая такая встреча прошла в столице в ноябре прошлого года.

Выступление Шавката Мирзиёева на 72-й Генассамблее ООН

К тому же в марте 2018 года в Ташкенте на Международной конференции по Афганистану была принята Декларация. Документ стал дорожной картой по запуску межафганских мирных переговоров.

В декабре того же года была принята специальная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Просвещение и религиозная толерантность".