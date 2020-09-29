Обстрелы и жертвы: вторые сутки военного конфликта в Нагорном Карабахе — видео

Напряжение в регионе продолжает усиливаться. Военные ведомства Армении и Азербайджана публикуют видео с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

Обе страны приводят противоречивые данные о числе пострадавших и ходе военных операций.

Так, к примеру, в Азербайджане объявили о взятии стратегически важных высот в районе карабахского села Талыш.

В Армении, в свою очередь, опровергли данную информацию и заявили о том, что наступления противника были успешно пресечены.

Мировое сообщество призывает обе стороны немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сейчас очень важно в первую очередь именно прекратить боевые действия, а не разбираться, кто прав, а кто виноват.

Между тем надежда на то, что конфликт удастся решить пока он не приобретет колоссальные масштабы, есть. Ожидается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудят обстановку в регионе с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Подробности о текущей ситуации в Нагорном Карабахе — в видеосюжете.