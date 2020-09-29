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Обстрелы и жертвы: вторые сутки военного конфликта в Нагорном Карабахе — видео

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (8)
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Напряжение в регионе продолжает усиливаться. Военные ведомства Армении и Азербайджана публикуют видео с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

Обе страны приводят противоречивые данные о числе пострадавших и ходе военных операций.

Адрут. Нагорный Карабах
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Так, к примеру, в Азербайджане объявили о взятии стратегически важных высот в районе карабахского села Талыш. 

В Армении, в свою очередь, опровергли данную информацию и заявили о том, что наступления противника были успешно пресечены.

Мировое сообщество призывает обе стороны немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сейчас очень важно в первую очередь именно прекратить боевые действия, а не разбираться, кто прав, а кто виноват.

Между тем надежда на то, что конфликт удастся решить пока он не приобретет колоссальные масштабы, есть. Ожидается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудят обстановку в регионе с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Подробности о текущей ситуации в Нагорном Карабахе — в видеосюжете.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (8)
Теги:
ООН, Конфликт, Армения, Азербайджан



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