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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В Кремле прокомментировали конфликт в Нагорном Карабахе

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (7)
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Сейчас очень важно в первую очередь именно прекратить боевые действия, а не разбираться, кто прав, а кто виноват.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Конфликт в Нагорном Карабахе является поводом для серьезнейшего беспокойства Москвы и многих других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

" <...> Сейчас очень важно в первую очередь именно прекратить боевые действия, а не разбираться, кто прав, а кто виноват. Россия всегда занимала равновзвешенную позицию. Именно эта позиция дает России возможность использовать свое влияние и традиционно добрые отношения с обеими странами, и с Арменией, и с Азербайджаном, чтобы урегулировать этот конфликт", - сказал Песков журналистам.

В ночь на 27 сентября вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией резко обострился на территории Нагорного Карабаха. Страны обвинили друг друга в начале военных действий. В Ереване заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана. Однако Баку утверждает, что огонь открыли армянские вооруженные силы, в результате чего азербайджанские войска объявили о начале проведения контрнаступательной операции. На данный момент в двух государствах введено военное положение.

Конфликт обострился: между Арменией и Азербайджаном начались столкновения >>

В Министерстве иностранных дел России призывают стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (7)
Теги:
Дмитрий Песков, Россия, Россия, Армения, Азербайджан, Азербайджан



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