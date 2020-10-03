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Шойгу объявил о полной победе над террористами в Сирии - видео

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video: Ruptly / Ministry of Defence of Russia
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/03/15109326.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201003/15109385.html

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о полном разгроме террористов в Сирии. В статье, опубликованной газетой Минобороны "Красная Звезда", он рассказал о главных итогах пяти лет военной операции.

По словам главы оборонного ведомства, российская армия помогла сирийским правительственным войскам восстановить контроль над 96,5% территории страны.

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Шойгу также проинформировал о том, что российские военные за время операции получили колоссальный боевой опыт, а также об испытаниях в реальных боевых условиях новейших образцов военной техники.




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