Метро Ташкента раскрывает карты: как платить за проезд без жетона — видео

Те пассажиры, у кого на руках еще останутся на тот момент купленные ранее жетоны, смогут оплатить ими проезд до конца 2020 года.
Многие ташкентцы уже к новинке успели привыкнуть и переход на карты поддерживают.
Подробнее смотрите в нашем видео.
С 1 ноября в метро Ташкента перестанут продавать жетоны. Оплата возможна будет только с помощью транспортных или банковских карт, а также через смартфоны с NFC.
Те пассажиры, у кого на руках еще останутся на тот момент купленные ранее жетоны, смогут оплатить ими проезд до конца 2020 года.
Многие ташкентцы уже к новинке успели привыкнуть и переход на карты поддерживают.
Подробнее смотрите в нашем видео.
Стартовавший с космодрома "Байконур" корабль "Союз МС-17" уже через 183 минуты доставил на борт Международной космической станции новый экипаж. Ранее этот путь занимал в несколько раз больше времени.
В интервью в эфире радио Sputnik глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил позицию России по ряду ключевых вопросов.
В формате расширенного интервью министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделится мнением о том, чего ждать и к чему еще готовиться в 2020 году.
Минздрав страны дал добро на исследования "Спутника V" — первого в мире зарегистрированного препарата от коронавируса, разработанного учеными из России.
Продолжают лечение в инфекционных клиниках республики 2 469 человек. Жертвами опасного вируса за весь период его распространения в стране стали 518 человек.
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в видеосовещании руководителей внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии. Также в работе форума участвовал глава МИД России Сергей Лавров.
Это уже четвертая поставка в республику изделий медицинского назначения, предназначенных для противодействия распространению COVID-19, осуществленная руководством Эмиратов.
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