Метро Ташкента раскрывает карты: как платить за проезд без жетона — видео

С 1 ноября в метро Ташкента перестанут продавать жетоны. Оплата возможна будет только с помощью транспортных или банковских карт, а также через смартфоны с NFC.

Те пассажиры, у кого на руках еще останутся на тот момент купленные ранее жетоны, смогут оплатить ими проезд до конца 2020 года.

Чтобы горожане быстрее перестроились к новому формату работы "подземки", в столице 15 и 16 октября "Узбекистон темир йуллари" проводит акции. На всех станциях метро около 200 волонтеров помогут пассажирам оплатить проезд с помощью транспортной карты, расскажут, как ею пользоваться и каким образом пополнить баланс.

Многие ташкентцы уже к новинке успели привыкнуть и переход на карты поддерживают.

Подробнее смотрите в нашем видео.