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Метро Ташкента раскрывает карты: как платить за проезд без жетона — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201015/15191306/Metro-Tashkenta-raskryvaet-karty-kak-platit-za-proezd-bez-zhetona--video.html

С 1 ноября в метро Ташкента перестанут продавать жетоны. Оплата возможна будет только с помощью транспортных или банковских карт, а также через смартфоны с NFC.

Те пассажиры, у кого на руках еще останутся на тот момент купленные ранее жетоны, смогут оплатить ими проезд до конца 2020 года.

Минтранс
С 1 ноября в Ташкентском метро перестанут использоваться жетоны
Чтобы горожане быстрее перестроились к новому формату работы "подземки", в столице 15 и 16 октября "Узбекистон темир йуллари" проводит акции. На всех станциях метро около 200 волонтеров помогут пассажирам оплатить проезд с помощью транспортной карты, расскажут, как ею пользоваться и каким образом пополнить баланс.

Многие ташкентцы уже к новинке успели привыкнуть и переход на карты поддерживают.

Подробнее смотрите в нашем видео.

Теги:
транспорт, метро, Ташкент



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