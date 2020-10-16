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Испытания "Спутник V" в Венесуэле: Мадуро рассказал о планах вакцинации

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201016/15198383/Ispytaniya-Sputnik-V-v-Venesuele-Maduro-rasskazal-o-planakh-vaktsinatsii.html

Зарегистрированная в августе этого года первая в мире вакцина от коронавируса проходит заключительные испытания в РФ. Разработкой уже заинтересовались несколько десятков государств.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о начале испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Он подчеркнул, что эффективность препарата готовы проверить на себе более 2 тысяч добровольцев, а массовую вакцинацию лидер страны надеется начать уже в апреле 2021 года.

Мадуро намерен сделать прививку после завершения всех клинических испытаний. Он добавил, что главное — обеспечить вакциной уязвимые категории граждан и тех, кто находится в постоянном контакте с большим количеством людей (медики, учителя).

 

Теги:
Россия, Вакцина, Венесуэла, коронавирус



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