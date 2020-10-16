Испытания "Спутник V" в Венесуэле: Мадуро рассказал о планах вакцинации

Зарегистрированная в августе этого года первая в мире вакцина от коронавируса проходит заключительные испытания в РФ. Разработкой уже заинтересовались несколько десятков государств.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о начале испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Он подчеркнул, что эффективность препарата готовы проверить на себе более 2 тысяч добровольцев, а массовую вакцинацию лидер страны надеется начать уже в апреле 2021 года.

Мадуро намерен сделать прививку после завершения всех клинических испытаний. Он добавил, что главное — обеспечить вакциной уязвимые категории граждан и тех, кто находится в постоянном контакте с большим количеством людей (медики, учителя).