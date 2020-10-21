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Руки прочь от вируса: как работает перчаточный режим в транспорте Ташкента

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (920)
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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201021/15230244/Ruki-proch-ot-virusa-kak-rabotaet-perchatochnyy-rezhim-v-transporte-Tashkenta.html

В столице Узбекистана в целях профилактики распространения коронавируса ввели перчаточный режим в метро и автобусах. Средства защиты выдают пассажирам на входе.

Несмотря на стабилизировавшуюся ситуацию с распространением COVID-19, новых случаев все еще много. Учитывая большое количество людей в городском транспорте, власти Ташкента решили ужесточить санитарные требования и обязали всех пассажиров носить не только маски, но и перчатки.

Раздавать их будут в автобусах кондукторы и водители, в метро одноразовые перчатки все входящие получают перед турникетами. Такая мера призвана свести к минимуму контакт людей с различными поверхностями. Ежедневно до полумиллиона ташкентцев пользуются общественным транспортом, а значит риск заразиться очень высок.

Как работает перчаточный режим в городе, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (920)
Теги:
автобусы, Метро, коронавирус, Ташкент, Узбекистан



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