Узбекский язык и Пушкин: как в Ташкенте объединили сразу два праздника

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В Узбекистане 21 октября отмечается день государственного языка. В столице в рамках поэтической акции, приуроченной к годовщине Царскосельского лицея, звучали не только стихи Пушкина на русском, но и строки узбекских поэтов на их родном языке.
В Пушкинском сквере прошла поэтическая акция в честь Дня лицеиста, приуроченная к 209-й годовщине создания Царскосельского лицея. Студенты и школьники читали стихи классика и возложили цветы к его монументу.
Символично, что акция прошла в день государственного языка Узбекистана. Язык — главная связующая сила любого государства, а духовная близость народов Узбекистана и России еще больше проявляется в культуре. Сегодня бессмертные строки Пушкина и других классиков русской литературы можно прочитать и в оригинале, и в узбекском переводе.
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Sputnik / Рамиз Бахтияров
Председатель РЦНК в Ташкенте Сергей Миронов в рамках поэтической акции прочел отрывок из произведения народного поэта Узбекистана Абдуллы Арипова. Он отметил, что в Центре также уделяют важное внимание изучению государственного языка республики, а в культурную программу постоянно включаются произведения узбекских авторов и народные песни.
О важности национального языка и о диалоге культур, смотрите в нашем видео.