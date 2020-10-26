Последний бой и заявление Хабиба Нурмагомедова - видео

Между тем он отметил, что очень скоро может вернуться уже в качестве тренера для молодого поколения. Смотрите видео!

Сразу после поединка Хабиб Нурмагомедов расплакался и заявил, что это был его последний бой. Он рассказал, что обещал это своей матери после смерти отца (Абдулманап Нурмагомедов умер в июле от осложнений, связанных с коронавирусом).

"Это был мой последний бой. Я не собираюсь выходить в октагон без отца. Это был первый и последний бой после того, что случилось с моим отцом. Когда UFC позвонили по поводу боя, я разговаривал с моей матерью три дня. Она не хотела, чтобы я дрался без отца, но я пообещал, что это будет мой последний бой. И если я дал слово, то должен этому следовать", - сказал спортсмен.

Он добавил, что начинал вместе с отцом.

Между тем он отметил, что очень скоро может вернуться уже в качестве тренера для молодого поколения.

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За свою блестящую карьеру Нурмагомедов одержал 29 побед из 29 поединков в смешанных единоборствах, из них 13 — в UFC.