17:52 26 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.19
  • EUR12153.63
  • USD10371.76
Поиск
Видео

Последний бой и заявление Хабиба Нурмагомедова - видео

Получить короткую ссылку
3252 0 0
Новости
Все новости
Все новости
UFC Russia
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/1a/15259158.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201026/15259213/Posledniy-boy-i-zayavlenie-Habiba-Nurmagomedova-video.html

Между тем он отметил, что очень скоро может вернуться уже в качестве тренера для молодого поколения. Смотрите видео!

Сразу после поединка Хабиб Нурмагомедов расплакался и заявил, что это был его последний бой. Он рассказал, что обещал это своей матери после смерти отца (Абдулманап Нурмагомедов умер в июле от осложнений, связанных с коронавирусом).

"Это был мой последний бой. Я не собираюсь выходить в октагон без отца. Это был первый и последний бой после того, что случилось с моим отцом. Когда UFC позвонили по поводу боя, я разговаривал с моей матерью три дня. Она не хотела, чтобы я дрался без отца, но я пообещал, что это будет мой последний бой. И если я дал слово, то должен этому следовать", - сказал спортсмен.

Он добавил, что начинал вместе с отцом.

Между тем он отметил, что очень скоро может вернуться уже в качестве тренера для молодого поколения. 

Кремль поздравил Нурмагомедова с победой, а в UFC его назвали лучшим бойцом в мире >>

За свою блестящую карьеру Нурмагомедов одержал 29 побед из 29 поединков в смешанных единоборствах, из них 13 — в UFC.

Теги:
боец, Спортсмен, спорт, Хабиб Нурмагомедов, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мечеть в стиле хай-тек в Набережных Челнах - фотолента
Оппозиция против власти: как прошел Марш народного ультиматума в Минске — видео
Как и где проверить себя на COVID-19 в Узбекистане



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться