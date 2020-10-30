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Резня в Ницце: что произошло в церкви Нотр-Дам — видео с места происшествия

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Тема:
Реакция в исламском мире на карикатуры о пророке Мухаммеде (8)
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Накануне во Франции произошел теракт: неизвестный набросился с ножом на прохожих у церкви Нотр-Дам.

Три человека погибли, еще несколько получили ранения.

RT
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По данным СМИ, одну из жертв нападавший обезглавил, повторяя при этом "Аллах акбар". После инцидента во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. 

Сообщается, что местной полиции удалось задержать 47-летнего мужчину, который мог контактировать с нападавшим.

Кризис в отношениях между Парижем и исламским миром начался две недели назад, когда в коммуне Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя Самюэля Пати.

Преподаватель показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Иллюстрации были опубликованы в начале сентября сатирическим журналом Charlie Hebdo.

Комментируя происшествие, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. По его словам, во Франции не откажутся от публикации карикатур.

Это вызвало негативную реакцию в исламском мире. Замечания Макрона о терроризме и политическом исламе вызвали массовые протесты в некоторых странах Ближнего Востока. 

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© Sputnik / Dominic Buten
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В узбекских социальных сетях тема также активно муссируется, в связи с чем МВД республики предупредило граждан, о том, что подготовка, хранение и распространение экстремистских исламских идей могут повлечь за собой уголовную ответственность. 

В ведомстве также попросили узбекистанцев (в том числе блогеров и журналистов) проверять информацию на предмет достоверности и законности перед ее широким освещением.

Тема:
Реакция в исламском мире на карикатуры о пророке Мухаммеде (8)
Теги:
теракт, нападение, Ницца, Франция



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