Резня в Ницце: что произошло в церкви Нотр-Дам — видео с места происшествия

Накануне во Франции произошел теракт: неизвестный набросился с ножом на прохожих у церкви Нотр-Дам.

Три человека погибли, еще несколько получили ранения.

По данным СМИ, одну из жертв нападавший обезглавил, повторяя при этом "Аллах акбар". После инцидента во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы.

Сообщается, что местной полиции удалось задержать 47-летнего мужчину, который мог контактировать с нападавшим.

Кризис в отношениях между Парижем и исламским миром начался две недели назад, когда в коммуне Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя Самюэля Пати.

Преподаватель показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Иллюстрации были опубликованы в начале сентября сатирическим журналом Charlie Hebdo.

Комментируя происшествие, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. По его словам, во Франции не откажутся от публикации карикатур.

Это вызвало негативную реакцию в исламском мире. Замечания Макрона о терроризме и политическом исламе вызвали массовые протесты в некоторых странах Ближнего Востока.

В узбекских социальных сетях тема также активно муссируется, в связи с чем МВД республики предупредило граждан, о том, что подготовка, хранение и распространение экстремистских исламских идей могут повлечь за собой уголовную ответственность.

В ведомстве также попросили узбекистанцев (в том числе блогеров и журналистов) проверять информацию на предмет достоверности и законности перед ее широким освещением.