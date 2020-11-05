Беспорядки в Вашингтоне: город охватили послевыборные протесты

Представители штатов Висконсин, Мичиган и Пенсильвания после завершения голосования заявили, что объявят результаты выборов лишь через несколько дней - не успевают все подсчитать. Эти штаты составляют одну пятую голосов выборщиков.

Выборы в США завершились, однако обстановка в обществе только накаляется. Столкновения с участием сторонников Трампа, Байдена и активистов BlackLivesMatter идут по всей стране.

В Вашингтоне стычки между собравшимися происходят повсеместно: на одной из главных площадей, на основных улицах. В радиусе километра от Белого дома предприниматели заколотили фанерой витрины магазинов.

Вокруг Белого дома перед днем выборов возвели забор, объяснив это тем, что "в связи с уникальными требованиями к безопасности предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, необходимо защитить парк и обеспечить общественный порядок около комплекса Белого дома".

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В США завершились всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

За пост главы Белого дома идет борьба между действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом, и демократом Джо Байденом. Оба кандидата заявляют о победе, но оглашение итогов затягивается.