Беспорядки в Вашингтоне: город охватили послевыборные протесты

Выборы в США завершились, однако обстановка в обществе только накаляется. Столкновения с участием сторонников Трампа, Байдена и активистов BlackLivesMatter идут по всей стране.
В Вашингтоне стычки между собравшимися происходят повсеместно: на одной из главных площадей, на основных улицах. В радиусе километра от Белого дома предприниматели заколотили фанерой витрины магазинов.
Вокруг Белого дома перед днем выборов возвели забор, объяснив это тем, что "в связи с уникальными требованиями к безопасности предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, необходимо защитить парк и обеспечить общественный порядок около комплекса Белого дома".
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В США завершились всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
За пост главы Белого дома идет борьба между действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом, и демократом Джо Байденом. Оба кандидата заявляют о победе, но оглашение итогов затягивается.