Просто и гениально: чем узбекистанские учителя-русисты удивили коллег из РФ

В Узбекистане реализуется уникальный проект по повышению качества преподавания русского языка. Российские педагоги во всех регионах республики проводят тестирование учителей и учащихся, а также дают методические рекомендации.

Российские специалисты прибыли на несколько месяцев в Узбекистан, чтобы оценить качество преподавания русского языка и помочь коллегам методическими рекомендациями и литературой.

Однако гости сами почерпнули много нового — некоторые методики могут существенно помощь при обучении русскому иностранцев. По мнению специалистов, именно сторонний взгляд людей, которые не являются носителями языка, будет полезен в подготовке учебных пособий для иностранцев.

"Например, учитель из школы в одном из кишлаков очень доступно объясняет детям правило спряжения глаголов: если единственное число, ставьте гласную из начала алфавита — "е" или "и", а если множественное — из конца алфавита — "ю" или "я". Подобный пример не пришел бы в голову носителям языка, а тут это наглядно работает", — признается педагог Марина Савченко.

Делегация методистов-филологов прибыла в Узбекистан в начале октября. Педагоги работают на местах во всех регионах страны, изучая работу коллег, помогая советами, проводя конференции. Вся эта информация позволит выработать наиболее эффективные программы обучения русскому языку, а также поможет в создании наглядных учебных пособий.

Русский язык в Узбекистане: мало времени, много желания и фишки в изучении =>>

"Главное, что у сами детей есть желание и стремление. Хорошо, что они не боятся говорить, пусть даже с ошибками. Ведь в изучении любого иностранного языка главное не молчать, а постоянно практиковаться", — добавила Марина Савченко.

После двухмесячного мониторинга педагоги, участвующие в проекте, получат соответствующие сертификаты. В 2021 году программу планируют расширить за счет тренингов для педагогов других школьных предметов.

О работе российских учителей в Наманганской области смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.