Российские миротворцы прибывают в Карабах - видео

Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.

Кадры с отправки российских миротворцев в Карабах опубликовало РИА Новости.

На них видно, как БТРы с миротворцами готовятся выехать на трассу.

Ранее было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября 2020-го. Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020-го – Лачинский район.

Лачинский коридор будет обеспечивать связь НКР с Арменией, но не будет затрагивать Шушу.

Вдоль линии соприкосновения вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ параллельно с выводом ВС Армении.