Российские миротворцы прибывают в Карабах - видео

Кадры с отправки российских миротворцев в Карабах опубликовало РИА Новости.
На них видно, как БТРы с миротворцами готовятся выехать на трассу.
Ранее было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.
Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября 2020-го. Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020-го – Лачинский район.
Лачинский коридор будет обеспечивать связь НКР с Арменией, но не будет затрагивать Шушу.
Вдоль линии соприкосновения вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ параллельно с выводом ВС Армении.